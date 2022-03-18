Нальчик, 18 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария присоединилась к субъектам России и отмечает 18 марта очередную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В республике организованы мероприятия по освещению события, случившегося восемь лет назад. Одним из них стала фотовыставка под открытым небом. Она развернута в трёх центральных точках города Нальчика: на площади возле Государственного музыкального театра, рядом с кинотеатром «Восток» на проспекте Ленина и на площади Согласия.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Граффити на стене в Крыму. Крымская весна

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«На 99 баннерах размещены фотографии, которые рассказывают о впечатляющих результатах пройденного пути. В их числе — масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры», — сообщили в правительстве региона. Активисты Народного фронта и «Молодежки ОНФ» провели патриотическую акцию на центральной площади Нальчика. Они подготовили информационные буклеты и открытки, вручая их горожанам вместе с поздравлениями. С обращением к жителям Кабардино-Балкарии выступил глава республики Казбек Коков.

«Это поистине историческое событие имеет огромное значение для нашей многонациональной страны, оно стало поворотной точкой в судьбе жителей Республики Крым и Севастополя. Искренне поздравляю глав регионов Сергея Аксенова и Михаила Развожаева, жителей Крыма и всей нашей страны с этим знаменательным, судьбоносным Днем», — говорится в обращении. Как отметил Коков, в Крыму в настоящее время «созданы все условия для социально-экономического и культурного развития, реализуются невиданные по масштабам государственные программы, направленные на укрепление его экономического потенциала, совершенствование социальной, транспортной, инженерной, туристической инфраструктуры, повышение благосостояния и качества жизни людей».