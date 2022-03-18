Брюссель, 18 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Европарламент запретил доступ в свои здания для дипломатов и государственных служащих из России и Белоруссии. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

Connect Euranet Здание Европарламента

«С сегодняшнего дня дипломаты и госслужащие России и Белоруссии не могут посещать здания Европарламента», — написала она в Twitter.

Метсола добавила, в «доме демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок».