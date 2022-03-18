Чита, 18 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 161 944 (+505 за минувшие сутки). Вместе с тем 142 679 пациентов (+1331 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2582 человека (+4 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это значительно меньше, чем в предыдущие недели. «На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 251 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 115 находятся в тяжёлом состоянии (-14 за сутки), 24 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

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