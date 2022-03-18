Мурманск, 18 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области за сутки коронавирус выявили у 223 человек, 17 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, 17 марта в регионе скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3199.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 34 442 человек.