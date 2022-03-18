* запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министерство образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что девочкам по всему Афганистану разрешено вернуться в школу на следующей неделе.

Darivoa.com Школа для девочек

«Все школы будут открыты для всех мальчиков и девочек», — заявил пресс-секретарь министерства образования Азиз Ахмад Райан.

«Но есть условия для девочек», — добавил Райан, сообщив, что школьницы будут обучаться отдельно от мальчиков и только учителями-женщинами.

Он также сообщил, что в некоторых сельских районах, где не хватает учителей-женщин, учителям-мужчинам старшего возраста будет разрешено учить девочек.

Взяв под свой контроль Кабул, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам ходить на работу, за исключением нескольких государственных ведомств, например в секторах здравоохранения и образования, и закрыли школы для девочек средних и старших классов.

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что все школы для девочек будут открыты с началом нового учебного года.

«В этом году школы не будут закрыты. Если какая-либо школа закроется, министерство образования будет нести ответственность за её повторное открытие», — добавил Райан.

Разрешение девочкам и женщинам учиться в школах и университетах было одним из основных требований международного сообщества к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Государственные университеты Афганистана вновь открылись 26 февраля после шестимесячного перерыва, но занятия посещает очень небольшое количество студенток.

Страны мира отказываются признать правительство «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за опасений по поводу их обращения с девочками и женщинами и обвинений в нарушении прав человека в отношении военных и бывших правительственных чиновников.

При предыдущем правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 1996 по 2001 год женщины были в значительной степени лишены права на работу и учёбу и обычно были вынуждены выходить из дома в чадре и в сопровождении махрама.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что уважают права женщин в соответствии с исламским правом и местными обычаями. Но многие женщины жаловались на ограничения, в том числе на работу, и были вынуждены уволиться.

После оглашения этой новости заместитель директора международной организации Human Rights Watch по правам женщин Хизер Барр призвала международное сообщество не соглашаться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Доноры уделяют много внимания старшим школам для девочек. Несколько доноров сказали мне, что считают это «символическим», — подчеркнула она.

Барр добавила, что открытие школ не обязательно означает предоставления более широких прав женщин и девочек в обществе.