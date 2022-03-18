Владимир, 18 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 45 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 марта выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом — на 19 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 144 тыс. 872 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 112 тыс. 412 пациентов, в том числе 1835 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3303 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.