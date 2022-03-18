Махачкала, 18 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Махачкале восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта праздничным концертом. Он начался в 14:00 на площади Ленина в столице республики. Участниками выступления станут ансамбли танца «Лезгинка» и «Дагестан», артисты ансамбля русской песни «Волна», солисты Дагестанской госфилармонии и театра оперы и балета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В Дагестане 18 марта также состоялся патриотический исторический квест «Крымская весна». Он прошел в историческом парке «Россия — Моя История». В торжественных мероприятиях по поводу воссоединения Крыма с Россией и в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик приняли участие представители органов власти республики, общественные деятели, депутаты Госдумы РФ и Народного собрания Дагестана.

С обращением к жителям Дагестана в связи с празднованием очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией обратился глава региона Сергей Меликов. За время, прошедшее с марта 2014 года, стало ясно, каким правильным стало решение крымчан и руководства России о воссоединении, подчеркнул руководитель Дагестана.

«Время показало, что решения, принятые руководством в те дни, были единственно верными, так как помогли защитить жизнь, права и свободы миллионов крымчан и севастопольцев. За эти годы мы увидели, насколько естественным процессом являлось возвращение Крыма и Севастополя, с какой замечательной быстротой разрастается социально-экономическое взаимодействие между регионами, зримым воплощением которых стал Крымский мост. Активно в этом процессе, восстанавливая давние традиционные связи, участвует и Дагестан», — привела слова главы Дагестана его пресс-служба.