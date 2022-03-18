Липецк, 18 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 35 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 марта выявлено 477 новых случаев заражения коронавирусом — на 44 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 138 тыс. 690 случаев заражения.

За весь период наблюдения 126 тыс. 213 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 560 — за последние сутки.

За весь период скончались 3433 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.