Москва, 18 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2%, составив 79,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос

«О своем доверии Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,2% (плюс 2,6% к прошлому опросу)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

На вопрос о доверии премьер-министру России Михаилу Мишустину положительно ответили 62% респондентов (на 2,7% больше, чем неделей ранее).

Опрос был проведен с 7 по 13 марта среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.