Самара, 18 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Патриотическую акцию провели кадеты, поисковики и участники военно-патриотических клубов в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба губернатора Курганской области Флешмоб

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Сообщается, что акция в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла на мостовом переходе через реку Сок.

«В знак поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, участники акции выстроились в букву «Z», подняв над головами российский флаг», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Новокуйбышевске юноши и девушки также выстроили символ «Z».