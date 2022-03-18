Рязань, 18 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. О гибели трёх военнослужащих в ходе спецоперации на Украине сообщил 18 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Https://vk.com/lybimovnikolay Страница Николая Любимова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По данным главы региона, при исполнении служебного долга героически погибли гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин.

«Они отдали свои жизни, защищая безопасность нашей страны и наших граждан. Их преданное служение Родине — пример истинного мужества и доблести. Мы всегда будем помнить имена героев. Семьи погибших военнослужащих живут в нашем регионе. Приношу им глубочайшие соболезнования. Рязанцы скорбят вместе с вами», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операции идёт с 24 февраля.