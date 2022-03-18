Уфа, 18 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Сообщается, что в акции приняли участие активисты общественных организаций. К акции присоединились свыше 400 жителей Уфы. 200 машин проследовали по маршруту от BetBoom Арены по проспекту Октября до парковки Уфимского амфитеатра.

«Волонтеры Башкирии не могли остаться в стороне. Мы поддерживаем братский народ, и поэтому, сегодня мы здесь», — приводит пресс-служба слова начальника отдела волонтерского движения республиканского центра волонтерского движения Дениса Асфина.

Перед автопробегом активисты провели флешмоб патриотическими песнями, также они раздали наклейки с хештегами #ZаНаших.

«Это не первый автопробег, который проходит по инициативе общественных организаций, и с каждым разом участников становится все больше. Сегодня — событие, которое нас вдохновляет. Все помнят 2014 год и исторический момент, когда Крым вернулся в Россию. Мы поддерживаем мужественное решение нашего Президента и наши Вооружённые Силы, которым сейчас крайне непросто», — сообщил руководитель движения «Патриоты» Ринат Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта в Уфе перекроют несколько улиц для обеспечения безопасности людей во время проведения мероприятия «Крымская весна».