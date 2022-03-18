Москва, 18 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому режиму, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», — сказал Конашенков

По его словам, обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями.