Кито, 18 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо наложил вето на законопроект, предусматривающий легализацию абортов до 12-й недели беременности в случаях изнасилования. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Почтовая открытка начала XX века изображает проблему незапланированной беременности. Надпись: «И злодей (аист с ребёнком) всё преследует её»

На слушании по законопроекту глава государства перечислил 61 замечание к одобренному Конгрессом тексту, отправив его на анализ и доработку, которая должна будет завершиться в течение 30 дней.

Президент не первый раз отклоняет законопроект об абортах, объясняя отказ своим католическим вероисповеданием.

«Как католик я обязан жить в соответствии со своей религией. Но как президент я сделаю всё, что в моих силах, чтобы уважать принципы демократии», — объяснил свою позицию Лассо.