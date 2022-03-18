Кемерово, 18 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В филармонии Кемеровской области сегодня, 18 марта, стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он рассчитан на пять дней и завершится 22 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kemfil.ru Музыкальный фестиваль «Крымская весна»

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Так, сегодня, 18 марта, в 19:00 (время местное) группа «Кватро» исполнит романсы и классику, советские шлягеры и мировые хиты.

19 марта Губернаторский камерный хор представит для детей заключительную программу цикла «Жили-были сказки». А на вечер музыканты Губернаторского симфонического оркестра и солисты филармонии подготовили новую программу в рамках цикла «Мы любим оперу», в которой прозвучат фрагменты выдающихся опер русских классиков.

20 марта пианисты-виртуозы исполнят всемирно известные композиции разных эпох и жанров в уникальной обработке.

На 22 марта запланирован литературный спектакль «Майская ночь, или Утопленница» по произведению Николая Гоголя от театра «Слово». Вечером того же дня пройдёт концерт «Магомаев. Мартынов. Ободзинский. Орфеи XXI века».

Кроме того, во все дни фестиваля в центральном фойе филармонии будут работать выставка картин Марины Коломеец «Цветущий Крым», тематические фотозоны, а в барах можно будет попробовать многообразие национальных крымских блюд.