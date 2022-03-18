Улан-Удэ, 18 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, колонна из 30 машин с флагами России проехала от дацана «Ринпоче Багша» до Мемориала Победы.

МВД Бурятии Акция «Своих не бросаем» в Бурятии

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В акции приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, ветераны из органризации «Боевое братство», общественники, а также казаки. На лестнице у дацана участники акции выстроились в форме буквы «Z», после чего возложили цветы к вечному огню и почтили память павших минутой молчания.

«Затем колонна направилась в Кабанский район, где участники выстроились в форме буквы V, обозначающей «Задача будет выполнена!». Не остались в стороне и жители Прибайкальского и Кабанского районов, которые горячо приветствовали участников автопробега. Завершилось мероприятие богослужением в церкви с. Посольск», — отметили в ведомстве.