Махачкала, 18 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Дагестане окажут поддержку аэропорту Махачкалы, который оказался в непростой ситуации из-за сокращения числа рейсов. Власти рассмотрят возможность субсидирования выпадающих доходов авиагавани. Такое решение принято в ходе заседания Совета безопасности РД, которое провел глава Дагестана Сергей Меликов.

АО «Аэропорт Махачкала»

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«В части поддержки аэропорта республикой предлагается рассмотреть вопрос субсидирования выпадающих доходов аэропортов в связи с сокращением количества выполняемых авиакомпаниями авиарейсов»,— сообщили о решениях совещания в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Как ранее сообщалось, с 28 февраля 2022 года были введены ограничения на авиационное сообщение с рядом аэропортов на юге России, в том числе закрытыми оказались авиагавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. Также было прекращено авиасообщение с 36 странами в ответ на санкции Запада. Ряд авиакомпаний в России также отменили часть своих рейсов из-за сокращения спроса на перелеты.