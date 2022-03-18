Кемерово, 18 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 18 марта, проходят торжественные митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией. Так, на бульваре Строителей в Кемерове состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс. #Своихнебросаем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области На митинге-концерте в Кемерове

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Мероприятие началось с флешмоба «Триколор» — волонтёры пронесли флаги России — 56 30 метров.

Творческие коллективы исполнили на сцене «Севастопольский вальс» и песни о Родине, а ансамбли «Шахтёрский огонёк» и «Соколята» дополнили их танцевальными номерами. И все собравшиеся вместе спели «Катюшу».

Символами митинга-концерта стали изображения букв Z и V в поддержку спецоперации России.

Завершилось мероприятие песней «Родина-мать» и призывом: «За правду, за честь, за страну!».