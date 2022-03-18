Оренбург, 18 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки, 17 марта, поступили 52 пациента. Это на 24 меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах лечение получает 601 человек. Состояние 168 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. Еще 385 человек получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписали 1734 выздоровевших оренбуржца. Зарегистрировано пять смертей от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 205 609 носителей коронавируса. За последние стуки выявили 746 заражений. Заболеваемость идет на спад.