Красногорск, 18 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 122 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 18 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения был госпитализирован 161 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 2 469 человек выздоровели после COVID-19.