Прага, 18 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Возможность размещения в Чехии части военнослужащих Германии, которые войдут в состав подразделения Североатлантического альянса (НАТО) в Словакии, больше не актуальна. Об этом 17 марта сообщила чешский министр обороны Яна Чернохова, ее слова приводит агентство CTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Вариант размещения части германских солдат из подразделения НАТО в Словакии уже не актуален», — сказала она.

При этом Чернохова уточнила, что такую возможность не стали рассматривать власти Германии.

Отметим, 16 марта глава минобороны Чехии сообщила, что НАТО рассматривает возможность размещения в республике части немецких военнослужащих из состава подразделения НАТО в Словакии, так как ФРГ хочет их направить туда больше квоты.