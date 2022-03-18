Псков, 18 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Псковской области доставили 38 человек с ковидным диагнозом. Об этом 18 марта сообщили в федеральном штабе. Это на восемь пациентов больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального штаба, в области выявили 244 случая заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем за 16 марта. Только в Пскове зафиксировали 58 новых заболеваний COVID-19. Показатель заражаемости снова вырос в регионе.

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки четыре пациента. Это на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В статистике смертности пока не отмечается количественных изменений.

За минувшие сутки выздоровели от ковида 1339 человек. Этот показатель увеличился на 25 пациентов по сравнению с прошлыми сутками. Область удерживает высокие отметки в этом параметре.

Отметим, что за время действия пандемии в Псковской области выявили 105 078 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 1672 человека, а переболели — 99 657.