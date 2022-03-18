Абакан, 18 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введённый в Хакасии в связи с распространением коронавируса, продлён. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в республиканском правительстве.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Режим повышенной готовности действует в Хакасии с 13 марта 2020 года. Он будет продлён до 17 апреля включительно.

При этом отменяется «входной фильтр» с проведением бесконтактной термометрии при входе в торговые центры, супермаркеты и иные объекты торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32 154 случая COVID-19.