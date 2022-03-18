Красногорск, 18 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2 469 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 18 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 919 364 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 954 226.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 18 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 18 человек.