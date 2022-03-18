Южно-Сахалинск, 18 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 18 марта в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялся митинг-концерт, автопробеги и другие патриотические мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Мы видим, как меняется к лучшему Крым и Севастополь, как развивается инфраструктура, появляются новые промышленные и социальные объекты. Но не всем в мире это нравится. Объявленная президентом спецоперация призвана, в том числе, навсегда решить вопрос о защите Крымского полуострова. Мы в Сахалинской области тоже нередко слышим недружественные заявления соседей в отношении Южных Курил. Никакой дискуссии здесь быть не может. Конституция Российской Федерации обеспечивает суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — обратился к участникам митинга директор департамента общественных коммуникаций регионального правительства Егор Умнов.

В честь праздника в парке все желающие могли бесплатно покататься на карусели и поучаствовать в мастер-классах по росписи гжелью и хохломой. Также гостей бесплатно угощали кашей и чаем.

В честь годовщины Крымской весны в Южно-Сахалинске состоялся автопробег, в котором приняли участие десятки машин.

Как сообщало ИА REGNUM, патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса.