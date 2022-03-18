Москва, 18 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Сбербанк ограничил переводы физических лиц в пяти валютах на фоне введенных западными странами санкций. Об этом сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Нельзя будет сделать перевод в сторонний банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что физические лица по-прежнему могут делать переводы в России и другие государства в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.