Красноярск, 18 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в федеральном оперативном штабе.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 10 367 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 471 носитель коронавируса, выздоровели 1904 человека.