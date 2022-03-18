Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 18 марта у стеллы «Город воинской славы» состоялась патриотическая культурная программа «ZA Мир, ZA Россию, ZA Президента», посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также выражению поддержки решению президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Вот уже восемь лет мы отмечаем праздник Крымской весны. 18 марта 2014 года стал поворотным днём не только в истории крымского полуострова, но и всей Российской Федерации. Но сегодня мы с вами празднуем не только событие 8-летней давности. Мы выражаем поддержку нашим войскам, которые проводят специальную операцию на территории Украины и выражаем уверенность в том, что правда и мир восторжествуют. Именно поэтому сегодня мы все собрались ZA Мир, ZA Россию, ZA Президента», — сказал Владимир Солодов.

На площади города состоялся концерт с тематическими творческими номерами, который продолжился фестивалем «Русская весна» с участием народных фольклорных ансамблей и солистов Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса.