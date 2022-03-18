Благовещенск, 18 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Амурской области принято решение принимать выпускные экзамены у школьников в обычном формате — так, как их сдавали до пандемии COVID-19. Итоговые испытания больше не будут проводится в упрощённой форме. Процедура экзамена также немного изменена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Официальная страница департамента образования и науки Костромской области ВКонтакте Сдача экзамена

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Сдавать экзамены в Приамурье будут 3877 учеников 11 классов и 8788 девятиклассников. государственная итоговая аттестация в 2022 году будет проводиться в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

«В этом году для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать ОГЭ по четырем учебным дисциплинам (русскому языку, математике и двум предметам по выбору), а выпускникам 11 классов — два обязательных предмета (русский язык и математику). Школьники, которые планируют поступать в вуз, помимо обязательных, будут сдавать также предметы по выбору в зависимости от своей профессиональной траектории», — отметила замминистра образования и науки Амурской области Элина Поцелуева.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускные экзамены 2022 года в Италии пройдут в режиме, близком к «обычному». Очно школьники будут сдавать два письменных экзамена.