Выпускники Приамурья сдадут выпускные экзамены без антиковидных ограничений
Благовещенск, 18 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Амурской области принято решение принимать выпускные экзамены у школьников в обычном формате — так, как их сдавали до пандемии COVID-19. Итоговые испытания больше не будут проводится в упрощённой форме. Процедура экзамена также немного изменена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Сдавать экзамены в Приамурье будут 3877 учеников 11 классов и 8788 девятиклассников. государственная итоговая аттестация в 2022 году будет проводиться в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.
Как сообщало ИА REGNUM, выпускные экзамены 2022 года в Италии пройдут в режиме, близком к «обычному». Очно школьники будут сдавать два письменных экзамена.