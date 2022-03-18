Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Ростовский международный аэропорт «Платов» опроверг слухи о предстоящем сокращении сотрудников.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Информация о предстоящих сокращениях сотрудников в аэропорту «Платов» не соответствует действительности. В настоящее время сокращение численности сотрудников в аэропорту не планируется», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным аэропорта, персонал филиала «Аэронавигация Юга» Госкорпорации по организации воздушного движения, которые упоминаются в ряде публикаций, не является сотрудниками «Платова».