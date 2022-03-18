Красноярск, 18 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлен 471 носитель коронавируса, за весь период пандемии — 355 466. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в федеральном оперштабе.

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 338 294 человека. За сутки коронавирус победили 1904 красноярца.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Красноярском крае выявили 477 носителей коронавируса, выздоровели 2815 человек.