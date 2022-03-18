Джакарта, , 11:50 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с наследным принцем Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Antara.

Прабово Субианто (сс) Prabowo Subianto

В министерстве обороны отметили, что на встрече, которая длилась около 45 минут, стороны обсудили усилия по расширению сотрудничества в оборонном секторе, а также стратегические отрасли, между Индонезией и ОАЭ.

Ранее команда ОАЭ посетила Индонезию, чтобы ознакомиться с потенциалом оборонной промышленности. Группа из Индонезии также приедет, чтобы увидеть и изучить потенциал оборонной промышленности ОАЭ.

На встрече Прабово Субианто также передал письмо президента Индонезии Джоко Видодо принцу Абу-Даби с целью улучшения стратегических отношений между двумя странами. Принц также пожелал процветания и дальнейшего развития Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила в общей сложности 505 551 435 доз вакцины против коронавируса, полученной от стран-партнеров по двусторонним и многосторонним каналам.

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