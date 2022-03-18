Липецк, 18 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Добринского района Липецкой области, командир боевой машины разведывательной роты Сергей Кабанов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Скрин телеграм-канала администрации Липецкой области Сообщение о гибели Сергея Кабанова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Прощание с Сергеем Кабановым прошло 18 марта в селе Дурово.

«Сергей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего. Память о нашем земляке будет навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Липецкой области прощались с уроженцем Воловского района Владимиром Карцевым, который также погиб в ходе спецоперации на территории Украины.