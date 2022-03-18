Казань, 18 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили 458 новых случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 525 носителей инфекции. Госпитализировали за прошлый день 90 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 марта всего в республике зарегистрировано 133 257 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 116 565 пациентов, скончались 1804 человека. За сутки больничный закрыли 1172 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего провели 5 703 351 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.

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