Пенза, 18 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 623 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел после лечения 2421 пациент. В больницы с COVID-19 за минувшие сутки доставили 66 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 18 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 173 742 случаев. Выздоровели 141 392 пациента, скончались 5484 человека, в том числе восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области пик заболеваемости коронавирусом пришелся на 2021 год.

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