Саратов, 18 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В стационары Саратовской области с COVID-19 за истекшие сутки доставили 111 пациентов, выписали по выздоровлении 4801 человека. Об этом сообщает 18 марта региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 18 марта выздоровели 212 917 пациентов, подтверждено 232 705 случаев заражения коронавирусом, из них 916 — за сутки. Среди общего количества заболевших за прошлый день 147 человек — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1244 пациента, на амбулаторном — 14 012.

За минувший день умерли шесть носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5776 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в учреждениях культуры и общепита отменили обязательное социальное дистанцирование.

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