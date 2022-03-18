Самара, 18 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Задержек в процессе проведения таможенных операций на таможенных постах не наблюдается ни в одном из регионов. Об этом сообщил начальник Самарской таможни Владимир Данченков на встрече с участниками внешнеэкономической деятельности из Оренбургской, Ульяновской и Самарской областей.

Kaluganews.com На таможне

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На встрече присутствовали 35 предпринимателей из этих субъектов Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы Самарской таможни, региональные торгово-промышленные палаты, уполномоченные по правам предпринимателей этих областей совместно с Самарской таможней каждый день находятся на связи с предпринимателями: в таможне организован кол-центр.

Сотрудники Самарской таможни оперативно отслеживает и реагирует как на адресные обращения участников внешнеэкономической деятельности, так и на обстановку в регионе деятельности в целом. В случае появления информации о возникающих проблемных вопросах, у них запрашивается конкретная информация по каждому такому факту.

«Сегодня задержек в процессе проведения таможенных операций на таможенных постах не наблюдается ни в одном из регионов. Что касается самих пунктов пропуска, то тут речь идет о пограничном контроле. Таможенные органы на границе с государствами — членами ЕАЭС не осуществляют свою деятельность уже более 10 лет», — приводит пресс-служба слова начальника Самарской таможни Владимира Данченкова, который отметил, что сотрудники таможни всегда открыты к диалогу.

«Мы в кратчайшие сроки доводим актуальную информацию и консультируем участников внешнеэкономической деятельности о порядке оформления и возможных льготах по уплате таможенных платежей», — сообщил он.