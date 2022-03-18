Черкесск, 18 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии закончила прем пациентов с COVID-19 Республиканская клиническая больница. Последний выздоровевший был выписан на днях, после чего здание было закрыто для проведения дезинфекционных мероприятий, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

УФССП по ЯО Больница

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Как рассказали изданию в минздраве республики, с начала пандемии в госпитале, созданном на базе республиканской больницы, были пролечены свыше полутора тысяч человек. В ковид-госпитале проходили лечение пациенты с осложнениями, в том числе имеющие такие заболевания, как сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают на лечение в республике только в двух ковидных госпиталях, созданных в Черкесской городской больнице и в республиканской детской больнице. Как сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, по данным на 17 марта, в них оказывали помощь 82 пациентам.