Харьков, Украина, 18 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные привезли гуманитарную помощь в освобождённые населённые пункты Чугуевского района Харьковской области Украины. Об этом 18 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гуманитарная помощь

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В министерстве рассказали, что через пограничный пункт в Белгородской области российскими военнослужащими в сопровождении военной автоинспекции была доставлена партия гуманитарного груза общим объемом около 100 тонн. Жителям привезли продовольственные наборы, детское питание и медикаменты.

«Весь гуманитарный груз был передан в детские дома и нуждающимся жителям», — заявили в Минобороны РФ.