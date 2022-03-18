Южно-Сахалинск, 18 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. На Сахалине за справки, которые раньше выдавали бесплатно, теперь придётся платить. Это связанно с подорожанием офисной бумаги, сообщило astv.ru.

Стопка бумаг

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Как рассказали в ООО «Стародубское ЖКХ», с 21 марта любая выдаваемая в компании справка будет стоить 50 рублей. По словам представителя фирмы, стоимость пачки бумаги выросла с 350−400 рублей до 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье резко увеличились цены на офисную бумагу. В магазинах её моментально раскупили и теперь в одни руки отпускают только одну пачку бумаги.