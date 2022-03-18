Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM Ростовский областной суд удовлетворил исковое заявление прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону и вернул государству бомбоубежище, оказавшееся в частных руках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Дверь бункера Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе проверки выяснилось, что защитное сооружение гражданской обороны, расположенное в подвальном помещении инженерно-лабораторного корпуса на улице Металлургической, в 2014 году выкупило ООО «Бизнес-Центр». Затем помещения выкупило частное лицо.

«Согласно паспорту убежища № 74/61, спорное помещение до сих пор является защитным сооружением гражданской обороны. <…> Здание входит в число объектов гражданской обороны и принадлежит государству, поэтому его нельзя передавать в частную собственность. <…> [Частное лицо] не содержит объект в надлежащем состоянии, а использует его в иных коммерческих целях», — уточнили в суде.

Площадь бомбоубежища вместимостью 700 человек составляет 617 кв. метров. Год выпуска в эксплуатацию — 1976 год.

Суд постановил вернуть бомбоубежище в государственную собственность. Решение суда вступило в законную силу 2 марта 2022 года.