Уфа, 18 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Руководство Уфы пока не ощутило снижения доходов городского бюджета. Об этом 18 марта сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на брифинге.

Вадим Кондратьев Предприятие химической промышленности

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Он напомнил, что основой экономики Уфы является промышленный комплекс, который объединил 122 крупных и средних предприятия. При этом главными отраслями являются машиностроение, производство нефтепродуктов и химическая промышленность, отметил он.

Так, в 2021 году объем отгруженной продукции в целом по экономике составил один триллион 412 миллиардов рублей, это почти 130% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и более половины от регионального объема. При этом на промышленность приходится один триллион 76 миллиардов, темп роста составил свыше 145%.

«На сегодняшний день не зафиксировано, что экономический кризис до нас дошел. Волна идет, но на данный момент мы пока не ощутили снижения доходов городского бюджета. Пока мы имеем эти цифры и опираться, в первую очередь, должны на них. Детально мы этот вопрос сможем обсудить немного позже, когда получим обновленные данные», — приводит пресс-служба городской администрации слова Мавлиева.

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