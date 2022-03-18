Тюмень, 18 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. На здании администрации Тюмени зажгли знак Z. Литеру в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине составили из окон кабинетов со включенным светом, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Zа нами правда! Zа Победу! Zа Zащитников Отечества! Тюмень

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«Сегодня важно быть вместе, быть едиными, чтобы пройти этот период испытаний достойно, выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс. Буква Z на фасаде нашего здания — это знак того, что мы поддерживаем нашу армию, которая защищает мир от неофашизма и мирового терроризма. Мы поддерживаем российских солдат, которые сейчас на Украине спасают мирных жителей Донбасса. «Своих не бросаем» — этот девиз объединил всех нас. Zа нами правда!», — написал глава Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские строители на шести башенных кранах установили флаги с российским триколором и символом Z.