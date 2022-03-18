Кызыл, 18 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 24 пациента. Выявлено при этом четыре новых случая заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского, Пий-Хемского и Тоджинского районов. В числе заболевших один несовершеннолетний и два пожилых старше 65 лет. Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 12 738 носителей коронавируса.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 45 больных. К аппарату ИВЛ подключены 3 больных. В тяжелом состоянии 20 человек. Свободный коечный фонд составляет 55,0% из 100 коек», — добавили в минздраве.