В Еврейской АО годовщину Крымской весны отпраздновали флешмобом
Биробиджан, 18 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»
Читайте также: В Еврейской АО приняли танцевальную эстафету «Россия_Мы»
В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема состоялось тематическое занятие, посвященное присоединению Крыма. Директор факультета, проводившая мероприятие, Валерия Каштанюк подчеркнула, что видит в этом событии историческую справедливость.
Как сообщало ИА REGNUM, творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране.