Биробиджан, 18 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы отметили «Крымскую весну»

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"Наша патриотическая акция направлена на поддержку политики, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным, а также на поддержку всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на территории Украины. Ее целью является освобождение Украины от опаснейшего неонацизма, насаждаемого Западом, и майданной власти», — отметил секретарь партии «Единая Россия» в Биробиджане Антон Болтов.

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема состоялось тематическое занятие, посвященное присоединению Крыма. Директор факультета, проводившая мероприятие, Валерия Каштанюк подчеркнула, что видит в этом событии историческую справедливость.

«Ежегодно это событие мы обсуждаем со студентами нашего университета. Обращаем внимание на важность, необходимость. Акцент делается на ключевых исторических понятиях, событиях, датах, связанных со стратегически важной для нашей страны территорией: 1753 год, «Восточный вопрос», Черноморский флот, город-герой Севастополь и другое. После 2014 года на полуострове произошли кардинальные перемены: масштабное строительство дорог, Керченский мост, строительство больниц, развитие образования. Успехов и процветания желаем мы крымчанам!» — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране.