Владивосток, 18 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Приморье резко увеличились цены на офисную бумагу. В магазинах её моментально раскупили и теперь в одни руки отпускают только одну пачку бумаги, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали предприниматели из Дальнегорска.

Бумага

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Жители города на севере Приморья не понимают с чем связан дефицит и такое подорожание бумаги.

Ещё до начала спецоперации в Донбассе из магазинов стала исчезать бумага премиального класса.

«Сначала исчезла хорошая бумага, которая стоила в районе 300 рублей. А сейчас самая дешевая, которая раньше продавалась за 265 рублей, стоит 560 рублей», — рассказал предприниматель.

В двух канцелярских магазинах Дальнегорска офисная бумага закончилась. Продавцы не смогли точно сказать, когда привезут новую партию. Ещё в одном магазине её продают по одной пачке в руки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в магазинах Владивостока и сделал вывод, что наценка на овощи, молоко, мясо, яйца по программе «Приморское — лучшее!» не превышает 15%.