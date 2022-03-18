Якутск, 18 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Работникам сфер образования, здравоохранения и культуры в Якутии увеличат заработную плату с 1 апреля. Соответствующее распоряжение сделала заместитель председателя правительства региона Ольга Балакина. Повышение не коснется госслужащих, уточнила она.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

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«Основной упор — на персонифицированный и адресный подход на оказание социальной помощи. Глава Якутии также озвучил вопрос по повышению заработной платы «прочих» категорий работников бюджетной сферы для того, чтобы люди уже с 1 апреля получили повышенную заработную плату, а это достаточно большая армия наших бюджетников», — подчеркнула вице-премьер.

Так она отреагировала на поручения главы региона Айсена Николаева. Ольга Балабкина подчеркнула, что социальный блок правительства республики уже мобилизован в связи с эпидемией коронавируса, а потому готов выполнять поставленные задачи и нести ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрание Якутии направят проекты законов по корректировке главного финансового документа региона в антикризисном ключе. Пересмотрены будут как доходы, объём которых изменится в сложившейся обстановке, так и расходы, при формировании которых необходимо будет учесть действия по стабилизации экономики и поддержке населения.