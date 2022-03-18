Саратов, 18 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией обратился к жителям и выразил поддержку действиям президента России Владимира Путина и российских вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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«Для жителей региона олицетворением родства с Крымом продолжает оставаться большой десантный корабль «Саратов», который несет службу в составе Черноморского флота. Когда я говорю о флоте, о военной мощи Российской армии, подразумеваю, что наше государство никогда не бросало своих в беде. И сейчас мы можем видеть это на примере спецоперации на Украине, где наши солдаты устанавливают справедливость на Донбассе», — отметил глава Саратовской области.

Радаев напомнил, что восемь лет назад Крым воссоединился с Россией, а его жители стали частью большой дружной семьи. Выбор крымчан неоспоримым и прошедший референдум это подтвердил.

«Крымская весна обогатила нас огромным опытом. Единение с жителями Крыма показало, какую ценность имеет историческая правда. Потому что именно она, эта правда, гарантирует развитие на принципах подлинного гуманизма, когда не ущемляются интересы ни одного человека. Такой принцип последовательно отстаивает наш президент. И мы его безоговорочно поддерживаем», — добавил губернатор Саратовской области

ИА REGNUM напоминает, сразу в нескольких районах Саратовской области прошли автопробеги «Своих не бросаем».

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