Москва, , 10:10 — REGNUM В России отслеживается наличие лекарственных препаратов всех наименований и всех производителей. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.

Лекарства (сс) TheDigitalArtist

«На сегодняшний день Росздравнадзор, благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которая у нас в России существует уже второй год, мониторит наличие лекарственных препаратов практически от производителя до конечного потребителя всех наименований и всех производителей», — заявила Самойлова.

«На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать, где и сколько препаратов имеется», — указала она.