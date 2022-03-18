Москва, 18 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В России отслеживается наличие лекарственных препаратов всех наименований и всех производителей. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.

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«На сегодняшний день Росздравнадзор, благодаря системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которая у нас в России существует уже второй год, мониторит наличие лекарственных препаратов практически от производителя до конечного потребителя всех наименований и всех производителей», — заявила Самойлова.

«На сегодня мы можем с точностью до учреждения сказать, где и сколько препаратов имеется», — указала она.